メタルダンスユニットBABYMETAL（ベビーメタル）が8日リリースの4作目アルバム「METAL FORTH」が、米ビルボード総合アルバムチャートで初登場9位にランクインした。メンバー全員が日本人のグループとして史上初のトップ10入りを果たした。

同作は、国内ではオリコン総合ランキング3位、オリコンジャンル別ROCKアルバムランキングとオリコンデジタルアルバムランキングでは1位を獲得。Spotify「Top Albums Debut U．S． Chart」では初登場10位、米iTunesダウンロードアルバムチャートで2位に輝くなど、世界的大ヒットを記録している。

メンバーは「世界中で応援してくれてありがとうございます！私たちは皆さんとともに『メタルのその先へ』と進み、どんどんキャリアが更新されています」と喜びを語り、「あなたの国へ、あなたの街へ、BABYMETALは旅を続けていきますので、ぜひBABYMETALのshowでお会いしましょう」とコメントした。

BABYMETALは今年で15周年。4月には米国の名門レーベル、キャピトル・レコーズとパートナーズ契約を締結していた。