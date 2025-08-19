ASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢·³Ââ¤Ç¤â¡È´éÅ·ºÍ¡É·òºß!?¿·¤¿¤ÊÌÜ·âÃÌ¤¬ÏÃÂê¡ÖÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¿©´ïÊú¤¨¤Æ»¦Åþ¡×
·³ÉþÌ³Ãæ¤ÎASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¶á¶·¤¬¡¢ºÆ¤ÓÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢·±Îý½ê¤Ç¤Î¶á¶·¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï7·î28Æü¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»¡¦ÏÀ»³¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥Î¥ó¥µ¥ó¡Ë¤ÎÎ¦·³·±Îý½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢´ðÁÃ·³»ö·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î13Æü¡¢Î¦·³·±Îý½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»ÑÀª¤È¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤È·³Éþ¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¡È´éÅ·ºÍ¡É¤Î°Ò¸·¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë8·î19Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÌÜ·âÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¾å»Ê¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ê¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¡ËÆ±´ü¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½µ¤Ï»®Àö¤¤Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬´é¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢¿©´ï¤ò¤ß¤ó¤Ê¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ë¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Â¾¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤â¡Ö¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬Àö¾ôÁå¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿»®Àö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿æ»öÊ¼¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢¡Ö¶µ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½õ¶µ¤¬¡Ø¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬³È»¶¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï·±Îý¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Î¦·³·³³ÚÂâ¤ÇÉþÌ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½üÂâÆü¤Ï2027Ç¯1·î27Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆþÂâÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢·³À¸³è¤Ç¤â¡È¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î±þ±ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¡£