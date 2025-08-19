激ヤセの秘訣は“肥満治療薬”？ビジュ激変の韓国女性歌手に疑惑、自ら説明「本当に悔しいです…」

兄妹デュオAKMUのイ・スヒョンが、肥満症治療薬の使用疑惑について釈明した。

8月19日、イ・スヒョンは自身のインスタグラムを更新。ステージに立つ自身の姿を収めた写真とともに「私、ウゴービはしていません」と始まる長文を投稿した。

「本当に悔しい」として、「マーラータンやトッポッキを我慢しながら、一生懸命運動して健康的な習慣を作ろうと毎日毎日自分と戦っているのに…。本当に悔しいです先生」と心境を吐露。続けて「持続可能な健康的な生活のために、正攻法で管理しています」と強調し、「はい…そういうことです」と涙の絵文字を添えている。

今回の投稿に先立ち、常日頃からSNSを介してファンと交流してきたイ・スヒョン。あるファンから「どれくらい痩せたの？健康第一なのはわかってるよね？」という声が寄せられると、彼女は「ありがとう。今が生まれて一番健康だよ」と答え、前向きな姿を見せていた。

（写真提供＝OSEN）イ・スヒョン

（画像＝イ・スヒョンInstagram）

しかし、より際立った目鼻立ちやフェイスライン、さらに美脚まで披露すると、一部では「肥満治療薬を使って痩せたのではないか」という疑惑が浮上した。そのため今回、イ・スヒョンは自ら釈明するに至った。

（記事提供＝OSEN）