Äé¿¿°ì¡¡ÈÕº§ÍýÍ³¤Ï¼·Í¼À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡©¡Ö¿¥É±¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× £´£¸ºÐ¤Ç·ëº§
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Äé¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï£··î£·Æü¤Î¼·Í¼¡£»Ò¶¡»þÂå¤Ï½Ë¤¤¤´¤È¤¬à¤Ê¤¢¤Ê¤¢á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¼·Í¼¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Í¡¢ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥±¡¼¥¡¢¤Ê¤ó¤«°Â¤¤¤Î¤È¤«¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬ÎÁÍýºî¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡£¿Í½¸¤á¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÄé¤Ï¡Ö£··î£·Æü¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤±«¤Ê¤ó¥¹¤è¡£Çß±«»þ¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢Ç¯¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤Î¡Á¡¢¿¥É±¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢º§´ü¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤±¤¿¡£
¡¡Äé¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£³Ç¯¡¢£´£¸ºÐ¤Î»þ¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯àºÇ¸å¤ÎÂçÊªÆÈ¿ÈÇÐÍ¥á¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢·ëº§¤Î£´Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢£±£¶ºÐ²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¡££±£³Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢£±£·Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢º£¤Ï½÷À¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£