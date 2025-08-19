有村藍里、純白ドレスで美脚透け 35歳誕生日報告に「結婚発表かと思った」「透明感爆発」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの有村藍里が18日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告し、ドレス姿を公開した。
【写真】有村架純の姉、ほっそり美脚透けるドレス姿
有村は「35歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「お祝いのメッセージありがとうございます」とファンに感謝を伝え、「笑顔溢れる1年にします！」と抱負を述べている。写真では、純白のドレスを着用し、美しい脚をのぞかせた有村が笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「透明感爆発」「結婚発表かと思った」「可愛くて綺麗」「素敵な一年になりますように」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
