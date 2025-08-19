板垣李光人、“海外MV初出演で話題”韓国グループのライブ観覧していた メンバーとの密着ショット公開に反響
【モデルプレス＝2025/08/19】俳優の板垣李光人が18日、自身のInstagramを更新。6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のライブを観に行っていたことを報告し、メンバーとの写真を公開した。
【写真】板垣李光人＆BOYNEXTDOOR、6月ライブ裏で7人が密着
BOYNEXTDOORが8月20日にリリースするJP 2nd Single『BOYLIFE』のタイトル曲『Count To Love』のミュージックビデオに出演している板垣は、「初めて韓国の作品に参加しましたが、スタッフ、メンバーの皆さんがエネルギッシュでとても楽しい撮影でした」と韓国作品初参加となったこの撮影を回顧。「写真は先日ライブにお邪魔したときの！楽しすぎました」とBOYNEXTDOORが6月28日〜30日に開催した「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ ENCORE IN JAPAN」を観に行ったことを報告し、BOYNEXTDOORのメンバー6人が板垣を囲むように立ちカメラに笑顔を向けている写真を公開した。
また「あと撮影のビハインド カフェカーも用意していただきました」とミュージックビデオの撮影には板垣とBOYNEXTDOORのメンバーが並んだ絵柄のカップホルダーが付いた飲み物の差し入れがあったことも明かしている。この投稿に、ファンからは「素敵なMVでした」「推しと推しの共演幸せ」「7人が仲良くなってて嬉しい」「違和感ないくらい溶け込んでる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
