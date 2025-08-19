日本赤十字社 熊本県支部は、8月6日から続いた大雨で被災した人の生活再建を支援するため、今日19日から義援金の受付を始めています。

この義援金は、被災した県が設置する義援金配分委員会を通じて、全額が被災者に配分されます。

詳細は以下の通りです。

＜義援金名称＞

令和7年8月6日からの大雨災害義援金

＜受付期間＞

8月19日（火）～10月31日（金）

＜災害義援金受付口＞

受付窓口は日本赤十字社熊本県支部と本社の2か所に設けられます。

▼熊本県支部（熊本県を限定しての寄付）

・肥後銀行 三郎支店（普通預金：652748）

・熊本銀行 日赤通支店（普通預金：3165846）

口座名義：いずれも「日本赤十字社熊本県支部長 木村 敬」

▼本社（被災地全域：熊本・鹿児島への寄付）

・ゆうちょ銀行 郵便局

口座記号番号（00120-0-267410）

口座加入者名「日赤令和7年8月6日からの大雨災害義援金」

口座名義略称「日赤R7.8.6 大雨義援金」

・都市銀行 口座

三井住友銀行 すずらん支店（普通預金：2787536）

三菱UFJ銀行 やまびこ支店（普通預金：2105531）

みずほ銀行 くぬぎ支店（普通預金：0620731）

口座名義「日本赤十字社」

金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。また、受領証の発行を希望する場合は、振込口座によって連絡する窓口が異なります。

日本赤十字社熊本県支部（熊本市東区長嶺南2丁目1番1号「日本赤十字会館」3階）でも、直接の義援金を受け付けています。

詳しくは、日本赤十字社 熊本県支部ホームページをご確認ください。