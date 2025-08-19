¹â¶¶Í¥ÅÍ»á¤¬CEOÌ³¤á¤ë¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×´ØÀ¾½é½ÐÅ¹¤¬·èÄê¡¢´ØÀ¾ÊÛ¥³¥á¥ó¥È¡¡ÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â
¡¡¸µHiHi Jets¤Î¹â¶¶Í¥ÅÍ»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤Î´ØÀ¾½é½ÐÅ¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âçºå¹âÅç²°¤ÈµþÅÔ¹âÅç²°S.C.¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¡Âçºå¹âÅç²°¤Ç¤ÏÃÏ²¼1³¬¡¦ÍÎ²Û»ÒÇä¾ìÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç8·î27Æü¡Á9·î2Æü¡¢µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¤Ç¤ÏÃÏ²¼1³¬¡¦POPUPSTAGE04¤Ç9·î3Æü¡Á9·î9Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ð¥Ë´Ý¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£ÈÎÇäÊýË¡¡§¥Õ¥ê¡¼ÈÎÇä
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×3¸ÄÆþ¤ê¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢6¸ÄÆþ¤ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§¡Ê3¸ÄÆþ¤ê¡Ë1100±ß¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë2160±ß(ÀÇ¹þ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÊÂçºå¹âÅç²°¡¦µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¡Ë¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢À°Íý·ô¤ò¤ªÇÛ¤ê¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£¹â¶¶Í¥ÅÍ»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
µþºå¤¤¿¡¼¡ª
ÀèÆü¡¢Åìµþ±Ø¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ ¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¡¢»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¼¡¤Ï¡ÄÂçºå¤ÈµþÅÔ¡ª½Ë¡¦´ØÀ¾·÷¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡ª º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¹âÅç²°¤µ¤ó¤Î¤´±ï¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤¾¤ì1½µ´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºå¹âÅç²°¤µ¤ó¡¦µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¤µ¤ó¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÀ÷¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢²£ÉÍ¤«¤éÂçºå¡¦µþÅÔ¤Ï¤«¤Ê¤êµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÁö¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð ¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¹â¶¶¤é¤·¤µ¡£¤¤¤ä¡¢¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡ª
Âçºå¡¦µþÅÔ¤Ç²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿²£ÉÍ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤Ç¤â¡¢µþÅÔ¤Ç¤â¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤ä¤Ç¡ª
