お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさん（41）が8月19日までにインスタグラムを更新。顔面に異変が起きたことを報告し、ネット上で話題となっている。



【写真】おでこの痕が痛々しい…（実際の写真）

バービーさんは「ホリデイでマレーシアに来ています」として、旅先で撮影した写真を複数公開。バービーさんの額には丸い痕が2つ縦に並んでおり、「嘘みたいな話ですが、おでこにあるのは虫さされです。（日本でおでこを変な虫に刺されてその後美容鍼にいったら２つに増えた）」と経緯を説明した。



周囲の人たちの反応については、「インドの方がおでこにつける赤い点（ビンディ）ではないのですが、インド系の方々がものすごい顔で私のおでこを見てきます」。現地で調達したというマレー系のファッションにサングラスもかけ、「国籍不明な女になってジョージタウンを散策いたしました！ナイスバカンスでした！」とつづり、旅の思い出を締めくくった。



SNSでは、「さすがオシャレ番長」「こんな傷あとになるなんて、どんな虫なのか気になります」「シュール」「おでこ、おしゃれなジュエリーかと思った！」「思わず笑ってしまいました！」「バービー様流の儀式かと思った」「タトゥーかと思った！病院行ってね！！」「かっこいい笑 マフィアのボスの嫁って感じ」「早く治りますように…お大事にしてくださいね」などのコメントがあった。