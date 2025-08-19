

資料：岡山県空撮

帝国データバンク岡山支店が実施し、岡山県の163社が回答した調査によると、「SDGsの意味および重要性を理解し、取り組んでいる」もしくは「意味もしくは重要性を理解し、取り組みたいと思っている」と答えた「SDGsに積極的」な企業は、全体の52.7%でした。

・「SDGsの意味および重要性を理解し、取り組んでいる」 46社（全体の28.2％）

・「意味もしくは重要性を理解し、取り組みたいと思っている」40社（全体の23.0％）

「SDGsに積極的」な企業は4年連続で5割を超えましたが、前回調査（2024年）の55.2％より低下し、2年連続で前の年を下回りました。

一方で、「SDGsを認知しつつも取り組みに積極的ではない」企業は67社（全体の41.1％）で、前回調査（40.8％）を0.3ポイント上回りました。「SDGsという言葉も知らない」と答えた企業はありませんでした。

現在SDGsの各目標に取り組んでいる企業120社に、その取り組みの効果を尋ねたアンケートでは、「企業イメージの向上」と答えた企業が最も多く（58社）、次いで「従業員のモチベーションの向上」（38社）、「採用活動におけるプラスの効果」（25社）などとなりました。

帝国データバンク岡山支店によりますと、「メリットがなく、重要性が理解できない」などの声もあったということです。