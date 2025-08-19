「うちの猫ちゃん、おっさん過ぎて腹がよじれる」



【動画】「おっさんすぎる」猫さんの様子を見る

こんなポストをされたのはMIU&RIN（@miuandrin521117）さん。



投稿された動画には、愛猫のみゅーちゃんが“おっさん過ぎる”ポーズでくつろぐ様子が映っています。隣には同居猫のりんくんの姿も。



「座り方に風格を感じる」

「まるで人間のおっさんやんwww」

「表情がまた絶妙なんよ…」

「りんくんのスルー力もさすが」



動画には大きな反響が寄せられました。ポストをされたMIU&RINさんにお話を伺いました。



ーー「おっさん過ぎる」ポーズはよく見るのですか？



「たまにやります」



ーー撮影された時の状況を教えてください。



「みゅーちゃんが食後でダラダラしてたのでなんかやりそうと思って見てました。やっぱりやったので笑いました」



ーー隣にいた同居猫のりんくんは？



「反応なしです（笑）。いつも陣地からはみ出てベッドの一部を枕にされていますが許しています」



ーーどんな点が特に“おっさん”らしくて面白かったですか？



「態度デカくて大の字でだらしないところですかね」



ーー「おっさん過ぎる」行動は他にもあるのでしょうか？



「たとえば、みゅーちゃんが日本酒のぬいぐるみを持った動画などです」



ーー今回のポストが大きな反響を呼びました。



「私が面白いと感じたものでの反響だったので嬉しかったです。愛あるいじりをしてもらって楽しかったです」



MIU&RINさんは「YouTubeもやってまして、じつはこのおっさんももう少し詳しく投稿しました。ご覧いただければと思います！」と話してくれました。



“大の字”でくつろぐ姿に誰もがクスッと笑ってしまうみゅーちゃん。その“おっさん感”と隣でそっと見守るりんくんの対比も絶妙でした。YouTubeではさらに濃厚な“おっさんぶり”も楽しめます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）