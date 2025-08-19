台湾メディアの自由時報は18日、「気持ちいい！」と題し、横浜中華街の中華民国（台湾）の旗が掲げられた店に中国人がクレームをつけたものの追い返される騒動があったと伝えた。

中国版TikTokの抖音（ドウイン）で今月3日、あるユーザーが「7月22日に横浜中華街で食事を探していた際、写真のような旗（中華民国の旗）が大量に掲げられた店を見つけ、中に入って店主を問いただし、撤去を求めた。しかし、台北出身の店主に追い払われ、何もできなかった。ネットにさらして、みんなに行かないよう呼び掛けることしかできない」とつづった。

記事によると、この投稿には「小粉紅（ピンクちゃん。若い民族主義者）が発狂してるよ」「紹介ありがとう。次はここに行くわ」「どこ？今度友達と行ってみる」「もっと外に出て見てみろよ。世界はお前が思ってるようなものじゃない」といったコメントが寄せられたという。

また、この投稿がSNS・Threads（スレッズ）に転載されるとさらに多くの反響を呼び、「このやり方はすごい。小粉紅の入店を拒否できるじゃないか」「また小粉紅の心が砕けたな」「理解できない。日本にいるのに、何を根拠に（店に）説明を求めるんだ？」「騒ぎたいなら中国国内でやれ。他国で暴れるな」「ここにはもう中国人が来ないだろうから逆に繁盛するのでは？」といった声が上がったと記事は伝えている。（翻訳・編集/北田）