中村倫也（38）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。俳優を辞めようと思ったことがあると明かした。

中村はその当時「あんま仕事がなかった」と告白。「（俳優を）やりたい気持ちはあれど、需要がないと食っていけないな」という状況だったといい、「28歳ぐらいのときに、『ヒストリーボーイズ』っていう舞台をやったんですけど、それで何の手応えもなく、箸にも棒にもかからなかったら辞めようと思って挑んだ」と振り返った。

だが同作で中村は、読売演劇大賞の優秀男優賞を受賞。「生まれて初めて賞というものをいただいて、もうちょっとやれるかなって思った」と俳優を続けることにしたと話していた。

お笑いコンビ、ずんの飯尾和樹（56）から、仕事がない時にしていたことを聞かれると「時間だけはあった」として「いろんなことを試してみようって思って、3日間寝ないと人はどうなるんだろう」と試したという。結果は「寝ないとダメっすねやっぱ」と中村。「3日目、シャワー浴びてたら天井がどっちか分からなくなった」と回想した。