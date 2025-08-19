高橋克典、16歳息子の自転車トレーニングに同行 「おっきくかっこよくなられて」「惨敗でしたかー（笑）」と反響
俳優の高橋克典（60）が19日、自身のブログを更新。16歳の息子とと“トレーニングライド”の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「たくましい！」自転車に乗る16歳息子のショットを公開した高橋克典
この日「最近」のエントリーで更新。「息子はチャリでジムに行く」と切り出し、「もう、少し小さくなった、以前使用してたロードバイクをちょっとパーツ変えたりして」と説明。「ウチのあたりじゃろくにトレーニングにはならないけど、コースどりによっては長い登りも作れる」といい、「この日は僕もクロスバイクで一緒に」と青空の下で信号待ちをする息子の後ろ姿とともに、高橋もクロスバイクで同行したことを報告した。
高橋は「嬉しい日だった」と穏やかにつづりながらも、「けど ぶっちぎられました。笑」と息子とのスピード差に苦笑いする様子もつづり、愛情あふれる“親子トレーニング”の一幕を振り返り、ブログを締めくくった。
自転車がつなぐ父子の絆と、高橋の飾らない素直な言葉に、ファンからは「大好きな息子さんとツーリング楽しそう」「仲良し」「おっきくかっこよくなられて」「とっても楽しいお時間ですね」「愛息子さんの背中、大きく頼もしくあり淋しくもあり」「惨敗でしたかー（笑）」「大っきくたくましくなったね」「ぶっちぎり最高！(笑)」「身体づくりについて語り合えるだけでも素晴らしいこと」などの声が寄せられている。
