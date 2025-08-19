¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡ÙºÊ¡¦¿û¸¶¾®½Õ¤â½Ð±é¤Î¹õÅÄÂçÊå¡¢²£ÉÍ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¡¦±§Ìî¾ÍÊ¿¤é¤ò¼Ì¤·¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿ÅþÃå
¡¡¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¤¬¼ç±é¤¹¤ë²£ÉÍÁï»Ò´ÆÆÄºÇ¿·ºî¤Î±Ç²è¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÕ²ð¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ëÂç¿Í¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë²Ï°æÀÄÍÕ¡¢µÈ²¬ËÓÍº¡¢ÎëÌÚÂî¼¤¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¤òÂª¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¹õÅÄÂçÊå¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¤é¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¸É¹â¤ÎÌ¡²è²È¡¦»°¹¥¶ä¤ÎÈÕÇ¯¤Î·æºî¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò±Ç²è²½¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìó800¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¼ç±é¤ò¼Í»ß¤á¤¿15ºÐ¡ÊÅö»þ13ºÐ¡Ë¤ÎÇÐÍ¥¡¦¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡£ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¢ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¿û¸¶¾®½Õ¡¢¿ÛË¬ÆØÉ§¡¢Â¼¾å½ß¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¡¢ºä°æ¿¿µª¤é¸ÄÀË¤«¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Áó°æ½Ü¡¢Ãæ¿ÜæÆ¿¿¡¢»³ºê¼·³¤¡¢¿·ÄÅ¤Á¤»¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Ã¥×¥È¥ê¥ª¡¦Dos Monos¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¦Áñ»Òit¤¬¡¢½é¤Î±Ç²è²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°Ü½»»Ù±ç¤ò¤¦¤¿¤¦¡¢¤È¤¢¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡£¤Î¤ó¤¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÈþ½ÑÉô°÷¡¦ÁÕ²ð¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º±é·àÉô¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤¿³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¿·Ê¹Éô¤Î¼èºà¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤ÈËèÆüË»¤·¤¤¡£³¹¤Ë¤Ï²¿¤ä¤é¤¢¤ä¤·¤²¤Ê¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤¿¤Á¤¬¥¦¥í¥¦¥í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁÕ²ð¤¿¤Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê°ÍÍê¤¬¼¡¡¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¡¢ÈëÌ©¤È¤¦¤½¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¡£²Ì¤Æ¤Ê¤ÁÛÁüÎÏ¤¬ÍðÈ¿¼Í¤¹¤ë³¤ÊÕ¤Ç¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤Ê¿ÍÀ¸»¾²Î¡£
¡¡Âè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌçKplus¤Ë¤ÆÀµ¼°¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¤Ø¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡¢8·î¤Ë3²ó¡¢Æ±·Ý½Ñº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²è¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ·Ý½Ñº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Þ¤ì¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·Ý½Ñº×¤Ç¤Î±Ç²è¤Î»²²Ã¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÁÕ²ð¤Î¸åÇÚ¡¦Î©²Ö¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë²Ï°æÀÄÍÕ¤¬¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¡¢³¹¤Î¤ªº×¤ê¤Î±ïÆü¤Ç¶âµû¤¹¤¯¤¤²°¤Î¿Í¤ò±é¤¸¤ëµÈ²¬ËÓÍº¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¡ÖÀÅ¤«ÍÙ¤ê¡×¤Î¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº°÷¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚÂî¼¤¡¢¥Æ¥ë¥ª¤¬µ¯¤³¤¹¤¢¤ë»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ëÊÛ¸î»ÎÌò¤Î¹õÅÄÂçÊå¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÁÕ²ð¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¿·Ê¹Éô¤Î¸ÜÌä¡¦Âç´äÌò¤Î±§Ìî¾ÍÊ¿¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¹¤Î¾¯¤·¤ª¤«¤·¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²£ÉÍ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ø¿¿ÌëÃæ¤«¤é¤È¤Ó¤¦¤Ä¤ì¡Ù¡¢µÈ²¬¤Ï¡Ø¤Á¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤Ã¤¯¤ó¤Ñ¤Ã¤Á¤ç¡Ù°ÊÍè¡£²£ÉÍ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¡¦±§Ìî¤Ï¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó½÷¤Î»Ò¡Ù¡Ø¿¿ÌëÃæ¤«¤é¤È¤Ó¤¦¤Ä¤ì¡Ù¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥ß¥é¥¯¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡ØÇÐÍ¥ µµ²¬Âó¼¡¡Ù¡Ø¤¤¤È¤ß¤Á¡Ù¤ËÂ³¤¡¢6ºîÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¹õÅÄ¤Ï¡¢ºÊ¡¦¿û¸¶¾®½Õ¤È¶¦¤ËËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¤Ï¡¢8·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
