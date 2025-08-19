タレントの松本明子（59）が19日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでも親交の深い女優たちとの女子会の様子を報告し、反響を呼んでいる。

この日「ダブル直ちゃん女子会」とつづり、女優の飯島直子、網浜直子とのスリーショットを公開。

「8月バースデーの網浜ちゃんの誕生会で時間を作ってくれました。2月は直ちゃんが大河ドラマ『べらぼう』、『最後から二番目の恋』ドラマ撮影で多忙で会えず、結局3人誕生会をまとめて女子会！」と久々の再会で互いの誕生日を祝い合ったと明かした。

その中で「直ちゃんから素敵なハンドバッグを、網ちゃんから美味しい物たくさん詰め合わせをいただき、ご馳走になってしまいました！」とつづり、セリーヌのハンドバッグをうれしそうに披露するショットも添えた。

その上で「『今夜一杯行っちゃう』ゲストに呼んで下さり、ワタナベコンサートにも来て下さり、それ以来の再会で至福の時間でした！また女子会で会おうね！」と結んだ。

この投稿にファンからは「いいお仲間ですね」「みんな楽しそう」といったコメントが寄せられている。