◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14-24日、スウェーデン・マルメ)

卓球男子シングルスは張本智和選手や松島輝空選手ら4選手が2回戦進出しました。

卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。

男子シングルスでは、張本選手(世界ランク3位)が、地元スウェーデンのカールソン選手(同57位)に3-0でストレート勝ち。11日まで開催されたWTTチャンピオンズ横浜で優勝した勢いそのままに、2大会連続優勝を狙います。

世界ランク26位の戸上隼輔選手は、イランの同135位の選手にストレート勝利。次戦は同11位の林繇儒選手(台湾)と激突します。

松島選手(同20位)がスウェーデンのフリース選手(同78位)に3-1で勝利、次戦はWTTチャンピオンズ横浜で敗れたスウェーデンのモーレゴート選手(同7位)と戦います。

篠塚大登選手(同25位)が同43位と格下のインドのタッカー選手に3-1で敗れています。またパリ五輪シングルス銅メダルのF・ルブラン選手(同6位)も韓国のチャン・ウジン選手(同28位)に3-2で敗れています。

その他の日本選手は、宇田幸矢選手(同37位)が同83位の選手にストレート勝利。田中佑汰選手(同34位)は中国の温瑞博選手(同35位)に0-3で敗れました。

▽男子シングルス1回戦

○戸上隼輔 3-0 ノシャド・アラミヤン

11-3/11-5/11-7

○張本智和 3-0 カールソン

11-6/11-9/11-6

○松島輝空3-1フリース

12-10/11-5/10-12/11-6

●篠塚大登1-3タッカー

10-12/5-11/11-5/9-11

○宇田幸矢3-0イム ジョンフン

11-6/11-5/11-9

●田中佑汰0-3温瑞博11-13/8-11/8-11