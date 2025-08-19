人気バンド「サカナクション」の山口一郎さんが、以前より公表していた「うつ」の再発に遭っていることを明かしています。



【写真を見る】【 サカナクション 】山口一郎さん「まだ終わってなかったんだな」 うつの再発も “今は把握し認識できている。これは成長だ” と自身を確かめる





山口さんは自身が歩く足元を撮った写真を投稿。「忘れてた終わりだと思ってた鬱の影は大きな楕円を描き、揺り戻ってきた。」と振り返りました。

山口さんは「調子が良かった時期が長かった分、またこの状態に陥った事で『あー、まだ終わってなかったんだな』とより強く認識し」「しんどかった日々を、乗りこなしてきた夜を思い出した」と、内省を明かしています。







しかし山口さんは「追加公演前に、揺り戻しが来てラッキーだったと思うことにする。」と前向きな考えをも明かし、向き合う姿勢を見せています。次いで山口さんは「当時、理解出来なかった鬱の影は、今は実態を把握し、輪郭や質量さえも認識できている。」と、発症当時と現在の自分自身を冷静に比べていて、「これは成長だ。進化だし深化だ。」と一歩ずつ進む手応えを明かしています。



フォロワーからは「一緒に乗り越えていきましょう」「どんな時でも好きです」「その時々の変化を共有したいです」「みんながついています」と、静かな応援のリプライが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】