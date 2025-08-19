テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンドを形成も、雲上限が抵抗水準に テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンドを形成も、雲上限が抵抗水準に

テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンドを形成も、雲上限が抵抗水準に



1.3652 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3621 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3555 一目均衡表・雲（上限）

1.3508 現値

1.3486 10日移動平均

1.3471 一目均衡表・転換線

1.3465 一目均衡表・雲（下限）

1.3426 21日移動平均

1.3403 100日移動平均

1.3369 一目均衡表・基準線

1.3351 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3199 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3010 200日移動平均



ポンドドルは８月に入ってから上昇トレンドを形成している。１０＋２１日線のゴールデンクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０超えなどのシグナルが発せられている。しかし、ここ１週間は一目均衡表の雲につかまっており、雲上限水準が抵抗レベルとなっている。今後、雲を下抜けるようだと、流れが下向きに変化する可能性もあり注意したい。

