元尼神インター誠子、夏野菜たっぷりの手料理披露「彩りが綺麗」「バランス取れてる」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が18日、自身のInstagramを更新。夏野菜を使用した手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】誠子「真似したい」と話題の手料理
誠子は「みょうがの色が綺麗で好きです」とつづり、食卓の写真を公開。「豚しゃぶサラダ。茗荷とオクラたっぷり、焼き茄子も添えて。茄子ピーマン厚揚げの味噌炒め」と、メニューを紹介した。さらに「枝豆は竹ざるにのせると美味しさあっぷ」と、盛り付けの工夫も明かしている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「バランス取れてる」「野菜たっぷりの豚しゃぶ美味しそう」「真似したい！」「料理上手で羨ましい」「ヘルシーで素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
