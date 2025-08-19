神田愛花、自宅のプールパーティーに人気俳優が夫・日村勇紀の海パン着用で参加「贅沢すぎる空間」「すごすぎる」エピソードに反響
【モデルプレス＝2025/08/19】フリーアナウンサーの神田愛花が、19日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。プライベートで交流がある俳優とのエピソードについて明かした。
【写真】神田愛花の自宅に訪れたイケメン俳優
同番組には、ゲストとして俳優の中村倫也が出演。この日のMC・ずんの飯尾和樹から、プライベートでの交流があることを問いかけられた神田は「倫也さんと夫が仲良くさせていただいて」と、夫のお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀と中村が親しいと口にし、自宅にも来たことがあると明かした。
夏場にベランダでビニールプールを準備し、プールパーティーを行った神田・日村夫妻。中村について、神田は「海パンなんか当然持ってきてない」状況だったというが、「『僕、入る』って言ってくださって」とノリノリで「夫（日村）がいつも普通に生で履いてる青いねぶた柄のパンツを履いて」と日村の海水パンツを履いてプールに入っていたと明かした。神田は、そんな中村の姿を見ながら「シャンパンを飲んでました」と語り、一同を笑わせた。
また、神田は中村について「普段お会いしている時は、真面目な顔を一切しない」とも告白。「今日登場された時とかは、凄いかっこつけてるなぁって（笑）」と感じたことを明かし、中村からツッコミを入れられる場面もあった。
このエピソードに視聴者からは「贅沢すぎる空間」「すごすぎる」「プールパーティーなんて素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
