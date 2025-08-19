鳥栖MF堀米勇輝が愛媛に期限付き移籍「11年振りに復帰しました」
愛媛FCは19日、サガン鳥栖MF堀米勇輝が期限付き移籍で加入することが決まったと発表した。移籍期間は2026年1月31日まで。鳥栖と対戦する全ての公式戦に出場できない契約となっている。
堀米は今季、鳥栖でJ2リーグ戦17試合に出場していたMF。2014年に愛媛でプレーした経験を持ち、J2リーグ戦でキャリアハイの42試合8得点を記録しており、今回が11年ぶりの復帰となる。
堀米は愛媛を通じて「11年振りにサガン鳥栖から復帰しました。今こそ恩返しできるように愛媛FCの為に全力で戦います。応援よろしくお願いします」と意気込みをアピール。鳥栖を通じては「今回愛媛FCに移籍する事にサッカー選手として決断しました。サガン鳥栖の選手として3年半、エンブレムを背負い、戦えた事を誇りに思います。素晴らしい街で、素晴らしい選手達、スタッフの方々と一緒にサッカーと向き合えた日々は濃密な時間でした。このような機会を自分に与えてくださったクラブに感謝しています。ファン、サポーターの皆さんの応援が苦しい時も次に向かう原動力となっていました。温かい声援をどんな時もありがとうございました。先日の長崎との九州ダービーでは素晴らしい雰囲気を作ってくれた中で、惜しくも敗れてしまいましたが、勇敢に戦った仲間に次の首位水戸戦も熱い応援をよろしくお願い致します。自分もまだまだこれからです!行ってきます!」とコメントしている。
