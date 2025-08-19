FW都倉賢が元ミス成蹊の妻とプールで2ショット「Happy Birthday」「僕自身の成長を引き出してくれる存在」
栃木シティのFW都倉賢が18日に自身のX(旧ツイッター/@tokurasaurus)を更新し、妻・村上萌さんの誕生日を報告した。
都倉は「Happy Birthday」と書き出し、妻と一緒にプールに入って笑顔を見せるツーショットを投稿。誕生日の祝福や感謝のメッセージを送った。
「出会った瞬間から、僕にない価値観を与え続けてくれてありがとう。一緒に過ごしてきた時間、経験や景色のすべてがかけがえのない財産です!」
「公私共に良い時も悪い時も、感情的にならず建設的に寄り添ってくれるおかげで、僕は全力でサッカーに打ち込むことができています。支えてくれるだけでなく、僕自身の成長を引き出してくれる存在に心から感謝しています」
「これからも一緒に笑って、一緒に挑戦して、素敵な景色を見に行こう。年を重ねるごとに、さらに深まっていく時間を楽しみにしています。いつもありがとう」
村上さんは成蹊大在学中にミス成蹊に選ばれ、情報番組などに出演。24歳だった2011年に株式会社Garten(ガルテン)を立ち上げ、CEOを務めている。都倉とは2012年に結婚。2017年に第1子となる長女が誕生した。
