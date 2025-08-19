Happy Birthday



出会った瞬間から、僕にない価値観を与え続けてくれてありがとう。

一緒に過ごしてきた時間、経験や景色のすべてがかけがえのない財産です!



公私共に良い時も悪い時も、感情的にならず建設的に寄り添ってくれるおかげで、僕は全力でサッカーに打ち込むことができています。… pic.twitter.com/58TwsM6hWx