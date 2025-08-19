日本航空（JAL）は、JALマイレージバンク（JMB）の日本地区会員を対象に、お誕生月から翌月末までの国内線搭乗でマイルがもらえる「バースデーマイル」キャンペーンを実施します。このキャンペーンでは、対象期間中の初回搭乗で通常のフライトマイルに加えて300マイルがボーナスマイルとしてプレゼントされます。JAL国内線全路線が対象で、JMB会員でなくても、新規入会すれば参加が可能です。

お誕生月から翌月末までが対象

キャンペーンの対象となる搭乗期間は、会員自身の誕生月からその翌月末までとなります。例えば、8月生まれの方は2025年8月1日(金)〜9月30日(火)の搭乗が対象です。キャンペーンへのエントリーは、それぞれの誕生月ごとの対象搭乗期間終了日まで可能です。

誕生月ごとの搭乗期間を以下になりますので、ご自身の誕生月で旅行の計画を立てましょう。

誕生月ごとの対象搭乗期間 （図：JALのWebより）

エントリーが必須！マイル獲得までの2ステップ

バースデーマイルを受け取るには、以下の2つが必要です。

1、JALウェブサイトからキャンペーンにエントリーする。

2、誕生月から翌月末までの期間中に、JAL国内線に対象運賃で搭乗する。

1のキャンペーン登録と2の搭乗の順序は問われません。

エントリーはJALのウェブサイトから行うことができ、JMBお得意様番号とパスワードでログインすると登録が完了します。

マイルは搭乗の翌月上旬に積算

キャンペーンで獲得したマイルは、対象便に搭乗した翌月の上旬頃に積算されます。JALグループ国内線のフライトマイル積算対象全運賃が対象となります。まだJMB会員でない方も、この機会に入会すればキャンペーンに参加できます。

バースデーマイルキャンペーン 概要

このキャンペーンは、JALマイレージバンク（JMB）日本地区会員を対象としています。

期間は2025年8月1日(金)〜2026年8月31日(月)で、JAL国内線の全路線が対象です。

参加にはキャンペーンへのエントリーが必要で、エントリーと搭乗の順序は問いません。詳細はJALの公式サイトで確認できます。

バースデーマイル Q&A

Q1: JMB会員ではないのですが、参加できますか？

A1: 新規でJMBに入会すれば、キャンペーンに参加できます。

Q2: マイルはいつ積算されますか？

A2: 対象便に搭乗した月の翌月上旬頃に積算されます。

JALが実施する「バースデーマイル」キャンペーンは、お誕生月の旅行をより特別なものにしてくれる嬉しい企画です。JAL国内線を利用する際は、忘れずにエントリーしてみてはいかがでしょうか。

（画像：JALのWebサイトから）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）