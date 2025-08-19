寺島しのぶ、ヘアカットした長男・眞秀の近影を公開「イケメンさんですね」「令和の美少年」
俳優・寺島しのぶ（52）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎役者の尾上眞秀（まほろ／12）のヘアカットショットを公開し、その凛々しい姿にファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】「イケメンさんですね」「令和の美少年」寺島しのぶが公開した長男・眞秀のヘアカット姿
「さっぱりしましたね」のキャプションとともに、カットクロスを身につけた眞秀が美容室の椅子に座り、横顔を見せるショットのほか、「稽古後貪る」というコメントとともに、ハンバーガーとドリンクを頬張るオフ感たっぷりの写真もアップ。落ち着いた黒髪ショートスタイルに、歌舞伎を彷彿とさせるTシャツを合わせ、伝統と現代が調和する雰囲気を感じさせる。
コメント欄には「イケメンさんですね」「令和の美少年」「歌舞伎Tシャツかな？カッコイイ」「ハンサム 楽しみですね」「男前が上がったね」などの声が寄せられ、成長した姿に感嘆の声が相次いでいる。
