“最強レジェンドグラドル”33歳・篠崎愛、大迫力美ボディ披露 圧巻の“たわわ”カット
グラビアアイドルの篠崎愛（33）が、19日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.9の表紙・巻頭グラビアに登場した。
【写真】ド迫力ボディ…最強の“たわわ”を見せつけた篠崎愛
大迫力のプロポーションと圧倒的な透明感で、日本のみならずアジア各国でも高い人気を誇る篠崎。『ヤンチャン』の特別企画として今年1月から「篠崎愛2025プロジェクト」開催中の篠崎が、今回は「楽園」をテーマにセルフプロデュース。豊満な胸元を強調するカットを見せている。
なお、同号の巻中グラビアには、名古屋発のアイドルグループ「グランダルメ」の人気メンバー・苺ひなが登場している。
