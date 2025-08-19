2016年に公開され、国内外で高い評価を受けた片渕須直監督のアニメーション映画『この世界の片隅に』。終戦80年を迎える2025年の夏、期間限定で再上映が行われている。劇場公開から9年、当時から世界が大きく変わったいま、主人公・すずの声を演じたのんは何を思うのか。改めてこの作品と向き合った思いから、この9年間の自身の変化についても語ってもらった。

ーー再上映という形で、あらためて『この世界の片隅に』が劇場で観られることになりました。のんさんにはどんな思いがありますか？

のん：戦後80年という大きな区切りの年に『この世界の片隅に』が再上映されるというのは、すごく嬉しいことです。この作品は、私にとってもそうですし、たくさんの人にとって大切な映画になっていると思うので、こうして何度も劇場で観てもらえる機会があることが本当にありがたいです。あらためて「私がすずさんの声をやらせてもらえたんだな」と実感しています。久しぶりの上映ということで、ちょっとした緊張感もありますが、私自身もまた劇場に観に行きたいと思っています。

ーー再上映にあたって、片渕須直監督とは何かお話をされましたか？

のん：監督がおっしゃっていたのは、5年前までの舞台挨拶では、一度観ただけではわからないような部分の答え合わせというか、細かいところを観客のみなさんに知ってもらえる機会にしたかった、ということでした。ただ今回は、答えがない部分を観客のみなさんに自ら見つけてほしい、ということをおっしゃっていました。私はその監督の思いを聞いて、これは映画を観た時間の中だけで完結するべきではない、と思ったんです。

ーーというと？

のん：この映画はフィクションではあるんですけど、「すごく素敵な映画だった」「すずさんがかわいそうだった」というような映画への純粋なリアクションだけではなくて、それ以外の時間でも、映画で描かれているメッセージが伝わっていかないといけないなと思ったんです。戦争に巻き込まれてしまった人たちがいて、そういう状況の中でもどうにか生きていかなければいけない……その想像を絶するような大変さは、私自身も当時からものすごく考えていました。一方で、すずさんが美味しいものを食べたり、デートのためにおめかししたりドキドキしたりという、いまの私たちもにも通ずるような日常が描かれているので、当時といまを比較することもできるわけで。この時代に思いを巡らせることによって、「いま自分が大事にしなければいけないものってなんだろう」というところに立ち返る必要があると思いました。

ーー2016年の公開から9年が経ち、世界も大きく変わりました。のんさんご自身は、『この世界の片隅に』に対する捉え方や感じ方に変化はありましたか？

のん：9年前の私は20代前半で、すずさんを演じるには私は少し年齢が高いくらいの時期でした。戦時中を生きたすずさんと、今の自分が生きる時代には違いがあるけれど、それでも重なる感情や心の動きがある。そういう部分を、いまだからこそ改めて見つめ直せる気がします。この映画は当時の広島の“片隅”の話ですが、いまも世界中で同じように“片隅”で必死に生きている人たちがいる。この映画が、そういう現実にも目を向けられるきっかけになればいいなと思っています。

ーーのんさんにとってもやはり『この世界の片隅に』は大きな存在ですか？

のん：それは間違いないですね。ちょうど私が「のん」として新たにキャリアを築いていくタイミングで、「自分は絶対にこの作品に出なきゃいけない」と運命を感じたのが『この世界の片隅に』でした。当時、「絶対にこの役をやりたい」という強い気持ちがあって、すずさんの役に挑ませていただけることになったので、自分の中でもずっと消えない“宝物”のような作品です。

ーーもし『この世界の片隅に』に出演していなかったら、また違うキャリアを歩んでいるかもしれませんね。

のん：確かにそうかもしれません。ドラマや映画などいろんな作品でいろんな役を演じさせていただいていますが、いつもうっすらと『この世界の片隅に』が私のことを支えてくれている感じがするんです。『この世界の片隅に』が私を守ってくれているというか。

ーーのんさんご自身はこの9年で何か変わったことはありますか？

のん：自分が「こういうふうにやっていきたい」とか「こういう役をやっていきたい」と言い続けてきてたことが、どんどん実現できるようになってきた気がします。引き寄せられるように、自分がやりたかったものができているなと。『さかなのこ』や『私にふさわしいホテル』、『新幹線大爆破』とかがそうだったのですが、私がやりたいと思うような役は男性がやることが多かったので、女性にもこういう役ができるんだ、という嬉しさがあります。あとは、年齢とともに体力が落ちましたね（笑）。

ーー年齢には抗えないですね（笑）。今年は日曜劇場『キャスター』（TBS系）で11年ぶりの地上波ドラマ出演という大きなトピックもありました。

のん：私自身もすごく感慨深かったですし、たくさんの方が喜んでくれたので嬉しかったです。

ーーお芝居以外にも音楽やアートなど多岐にわたって活躍されていますが、ご自身の中で何か今後の展望などがあれば教えてください。

のん：自分の中で、“ここを目指せばいいんだ”というシルエットがどんどん明確になってきている気がしていて。自分がやってきたことが、確実に形になっていることを実感しています。そんな中でも、まだ自分が知らないような、予想もつかないところに飛び込んでいきたい気持ちもあって。自分が持っているものはある程度想像できるので、そうじゃないもの、いまはまだ見えていないものが見えるようになってきたらいいなという欲が湧いてきました。

ーー今後ののんさんの活躍にも期待しています。

のん：ありがとうございます。ぜひお楽しみに！

