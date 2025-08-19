10月よりテレビ朝日系で火曜ドラマ『ちょっとだけエスパー』が放送される。

参考：大泉洋がテレ朝連ドラ初主演 野木亜紀子脚本『ちょっとだけエスパー』10月より放送へ

本作は、会社をクビになったどん底サラリーマンの文太が“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。

主人公の文太を大泉洋が演じ、脚本を『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）や映画『ラストマイル』などの野木亜紀子が手がける。

これまで野木に何度も取材をしているライターの佐藤結衣氏は、野木が挑む「SF」という新境地に対して期待感をあらわにする。

「2020年に野木さんにお話をお聞きしたときには、今後やってみたいジャンルとして『SF』だとお話されていたのが強く印象に残っていました。本作のリリースに寄せられたコメントでも、2021年に企画が立ち上がったというお話でしたので、そのあたりから練られていたのだと思うと、『ついに来たか！』という思いです。本作で主演を務める大泉さんとは花沢健吾さんの同名漫画を原作にしたゾンビ映画『アイアムアヒーロー』以来のタッグ。野木さんにとって新ジャンルである『SF』で、しかもオリジナル脚本であることからワクワクが止まりません。現実とは違う世界を描けるという点では自由度が高まる一方で“ちょっとだけエスパー”というのも野木さんらしいなとニヤリとしました。もし日常では考えられないような力を手に入れたとしても、私たちの目の前にあるのはいつもの小さな営み。SFを通して、今の社会に漂う“ちょっとどうにかならないかな”というところに焦点を当てていってくれるのではないか、と期待しています」

『アンナチュラル』（TBS系）や『MIU404』（TBS系）など、数々のヒット作を手がけてきた野木の脚本の魅力を、佐藤氏は以下のように分析する。

「野木さんの脚本の醍醐味は、声が小さい人たちをいないことにしない点にあると思います。 社会の大きな流れを描くだけではなく、その影で取り残される人や、時代の勢いのなかで抱える生きづらさや憤りをちゃんとすくい上げていく。だから“社会派”と呼ばれたりもしますし、今の時代だからこそのドラマを見せてくれる方だと思います。社会的に問題提起をするようなドラマもある一方で、日常の中でくすっと笑えるような会話劇も野木さんの得意分野だと思います。『アンナチュラル』でも会話のテンポ感が面白かったですし、『MIU404』でも伊吹（綾野剛）と志摩（星野源）のやり取りが魅力的でした。日常の何気ないやり取りを楽しみつつ、『でも見逃してはいけないことがある』と気づかされる。そのバランスが素晴らしいんです。野木さんの作品は、社会や人々に対する優しさを描く一方で、厳しさも内包されています。そのメリハリがあるから、観た後の感情の幅が広いんです。『面白かった』と表面的に楽しむこともできますし、常々社会に対して何かを思っている人にも『そこを言ってほしかったんだ』ときちんと届く。視聴者の中での楽しみ方に深さや厚みが生まれるのが、野木さんの脚本の魅力だと思います。けれど全体に流れているのは優しさであり、人との共生の視点なんです」

本作で主演を務める大泉についても、佐藤氏は期待感を滲ませた。

「バラエティ番組で活躍されているときには掴みどころのない発言で、いつも私たちを笑顔にしてくれる大泉さんですが、俳優として演技を披露されると胸にグッと迫る表情をされるのが印象的です。大泉さんが所属されている演劇ユニット『TEAM NACS』の安田顕さんもそうですが、役に入り込むとその印象がガラッと変わる。作品に出演されるたびに、その人としての厚みのようなものを見せつけられる演技にハッとさせられます。コミカルにも、シリアスにも、魅せられる。それは野木さんの作品が持つ階層の深さともリンクしますし、相性の良さを感じることができるのではないでしょうか。また、大泉さんとSFといえば、生まれ変わりをテーマにした映画『月の満ち欠け』で主演されていたことを思い出しました。大泉さんの人間味あふれる表情やリアクションが、観る者と非現実的な現象の起こる物語の世界観との架け橋になっていたように思います。簡単には受け入れられない状況を目の前に、変化していく心情表現がとても自然で、大泉さんが演じられるキャラクターと一緒に私たちも腑に落ちていくというか。そんな説得力を持った存在感も大泉さんの力量だと思います」

最後に、佐藤氏は本作がもたらしてくれるであろう「魔法」について語った。

「『特殊能力を手に入れて世界を救う』なんて聞くと、私たち一般市民としてはそれこそ現実からはとんでもなく遠いSF話だと感じてしまいますが、今回の主人公が手に入れるのは決してすごい能力ではないところがポイント。その能力がなんなのかも気になりますが、ともすれば私たちと変わらない等身大の主人公がちょっとだけ変化することで、何が変わるのか。それを見届ける体験こそが、もしかしたら私たちが手に入れるエスパーな“魔法”かもしれないなと。私たちもエンターテインメント作品に触れることで、観る前の自分とはちょっと変化すると思うんです。これまで気づかなかった視点を得られたり、少しだけ世界について考えたり。そんなちょっとだけの変化が、世界をほんの少し優しくする。そうなってほしいなと思っています。この作品によって私たち一人ひとりがどんなふうにちょっとだけ変化するのか。そして、世界は救われるのか。日常や社会は簡単に変わらないと感じがちな今だからこそ、『そんなことはない』と思わせてくれるはず……なんて考えたりしましたが、野木さんからは『もっと気楽に楽しんで』なんておっしゃられるかもしれませんね（笑）」

ヒットメーカー・野木亜紀子と自然体の演技を得意とする大泉洋のタッグはどのようなSF（少し不思議）を日常の中で描き、体現してくれるのだろうか。そして野木がX（旧Twitter）にて「はじめまして 3 二度目まして 1 それ以上 2」（※）と明かしていたように、今後発表されるキャストにも期待が高まる。

