１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円６５銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円０８銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



米格付け会社のＳ＆Ｐグローバル・レーティングがこの日、米国の格付けを据え置いたと発表。これを受けてアルゴリズム的なドル買いが瞬間的に入り、ドル円は一時１ドル＝１４８円１０銭台に上伸した。一方、朝方は国内の輸出企業による円買い観測が広がったほか、日経平均株価の上昇が一服したことを受けて、ドル買い・円売りのポジションを巻き戻す動きもあり、ドル円の上値を圧迫した。午後に入るとドル円はジリ安基調となり、１４７円６０銭台まで伸び悩んだ。ジャクソンホール会議の内容を精査したいとのムードは強く、新規にポジションを構築しようとの姿勢は限られた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６５５ドル前後と同０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS