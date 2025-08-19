Ｆスターズがプラス圏に浮上、ＡＩ乳がん検診を開始 Ｆスターズがプラス圏に浮上、ＡＩ乳がん検診を開始

フィックスターズ<3687.T>が後場終盤になってプラス圏に浮上している。午後３時１０分ごろ、子会社Ｓｍａｒｔ Ｏｐｉｎｉｏｎの乳房超音波（エコー）検査の医師の診断をＡＩで支援する「スマートオピニオン ＭＥＴＩＳ Ｅｙｅ」（薬事承認済）について、慶應義塾大学予防医療センター（東京都港区）で運用を開始すると発表しており、好材料視されている。



「スマートオピニオン ＭＥＴＩＳ Ｅｙｅ」によるＡＩを活用した乳房超音波検査「Ｓｍａｏｐｉ（スマオピ）」は、人間が見逃しやすい微細な乳がんの兆候も検出を可能としたのが特徴。Ｆスターズでは、ＡＩの活用により診断の信頼性を高め、乳がん検診を受ける人々にとって「より安心できる検査体験」を実現し認知してもらうよう、「ＡＩ乳がん検診『Ｓｍａｏｐｉ』」というコンセプトを広めるとしている。



