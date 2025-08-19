ОRC＝オリエンタルエアブリッジは、長崎―対馬線の減便や、福岡―五島福江線の増便といったダイヤの改正を発表しました。

県内の本土と離島などを結ぶ「ОRC＝オリエンタルエアブリッジ」は19日、今年10月26日から来年3月28日までの冬のダイヤを発表しました。

ORCによりますと「長崎―五島福江線」は、

ダイヤ改正後に現在の1日3往復6便から、午後2時台の長崎発と午後3時台の五島福江発の2便を

原則は「金、土、日」の週3日間の曜日運航に変更するとしています。

また「長崎―対馬線」については、4往復8便から3往復6便に減らす一方、

「福岡―五島福江線」は、2往復4便から3往復6便に増やすということです。

このほかORCは、おととし導入した機体の整備や検査のため、11月3日～30日と(28日間）、12月10日～19日(10日間)は、長崎と離島を結ぶ線と福岡―五島福江線を、それぞれ1往復2便「運休」するとしています。

増減便についてORCは、離島人口の減少による搭乗率の低迷や、ダイヤの適正化と収支改善を理由としています。