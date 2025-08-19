ETF売買代金ランキング＝19日大引け
19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 118121 -25.2 32470
２. <1357> 日経Ｄインバ 21134 -7.5 8358
３. <1458> 楽天Ｗブル 11249 -1.0 38530
４. <1360> 日経ベア２ 11127 6.9 204.9
５. <1579> 日経ブル２ 9303 -21.8 349.6
６. <1321> 野村日経平均 7892 -9.7 44860
７. <1459> 楽天Ｗベア 4981 0.5 337
８. <1540> 純金信託 3389 -3.4 14900
９. <1306> 野村東証指数 3061 -2.7 3237.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2730 -24.6 49970
11. <1568> ＴＰＸブル 2184 -22.2 594.2
12. <1320> ｉＦ日経年１ 1981 6.4 44760
13. <1329> ｉＳ日経 1884 -9.9 4494
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1451 100.7 723.1
15. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1380 177.1 53830
16. <1330> 日興日経平均 1363 -13.7 44960
17. <1489> 日経高配５０ 1312 42.9 2504
18. <1326> ＳＰＤＲ 1146 226.5 45380
19. <1358> 日経２倍 1072 16.8 61150
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 995 218.9 318.7
21. <1615> 野村東証銀行 970 12.1 447.3
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 915 -3.3 2066.0
23. <2644> ＧＸ半導日株 833 19.0 1909
24. <1678> 野村インド株 816 59.1 339.0
25. <1305> ｉＦＴＰ年１ 798 106.2 3273.0
26. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 750 257.1 1999
27. <1655> ｉＳ米国株 740 -13.1 684.7
28. <1545> 野村ナスＨ無 553 -44.0 35240
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 541 -29.7 2113
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 538 -22.3 209
31. <1671> ＷＴＩ原油 538 -27.0 2948
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 508 -15.9 1079
33. <1346> ＭＸ２２５ 493 -52.1 44900
34. <1571> 日経インバ 474 -17.4 494
35. <1595> 農中Ｊリート 437 12.9 1962.5
36. <2516> 東証グロース 436 -31.8 627.7
37. <1356> ＴＰＸベア２ 380 -32.3 214.4
38. <2244> ＧＸＵテック 374 40.6 2712
39. <1597> ＭＸＪリート 352 324.1 1989.0
40. <200A> 野村日半導 350 -26.0 1727
41. <1308> 日興東証指数 339 -49.6 3199
42. <1456> ｉＦ日経ベ 320 152.0 2101
43. <1398> ＳＭＤリート 300 20.0 1985.0
44. <2038> 原油先Ｗブル 286 2.9 1426
45. <1476> ｉＳＪリート 277 37.1 1979
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 269 77.0 12285
47. <2036> 金先物Ｗブル 267 -16.6 98550
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 264 47.5 352.4
49. <1542> 純銀信託 249 9.2 16500
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 249 -55.2 27310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
