　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　118121　　 -25.2　　　 32470
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 21134　　　-7.5　　　　8358
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11249　　　-1.0　　　 38530
４. <1360> 日経ベア２　　　 11127　　　 6.9　　　 204.9
５. <1579> 日経ブル２　　　　9303　　 -21.8　　　 349.6
６. <1321> 野村日経平均　　　7892　　　-9.7　　　 44860
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4981　　　 0.5　　　　 337
８. <1540> 純金信託　　　　　3389　　　-3.4　　　 14900
９. <1306> 野村東証指数　　　3061　　　-2.7　　　3237.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2730　　 -24.6　　　 49970
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2184　　 -22.2　　　 594.2
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　1981　　　 6.4　　　 44760
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　1884　　　-9.9　　　　4494
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1451　　 100.7　　　 723.1
15. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1380　　 177.1　　　 53830
16. <1330> 日興日経平均　　　1363　　 -13.7　　　 44960
17. <1489> 日経高配５０　　　1312　　　42.9　　　　2504
18. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1146　　 226.5　　　 45380
19. <1358> 日経２倍　　　　　1072　　　16.8　　　 61150
20. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 995　　 218.9　　　 318.7
21. <1615> 野村東証銀行　　　 970　　　12.1　　　 447.3
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 915　　　-3.3　　　2066.0
23. <2644> ＧＸ半導日株　　　 833　　　19.0　　　　1909
24. <1678> 野村インド株　　　 816　　　59.1　　　 339.0
25. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 798　　 106.2　　　3273.0
26. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 750　　 257.1　　　　1999
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　 740　　 -13.1　　　 684.7
28. <1545> 野村ナスＨ無　　　 553　　 -44.0　　　 35240
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 541　　 -29.7　　　　2113
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 538　　 -22.3　　　　 209
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 538　　 -27.0　　　　2948
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 508　　 -15.9　　　　1079
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 493　　 -52.1　　　 44900
34. <1571> 日経インバ　　　　 474　　 -17.4　　　　 494
35. <1595> 農中Ｊリート　　　 437　　　12.9　　　1962.5
36. <2516> 東証グロース　　　 436　　 -31.8　　　 627.7
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 380　　 -32.3　　　 214.4
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 374　　　40.6　　　　2712
39. <1597> ＭＸＪリート　　　 352　　 324.1　　　1989.0
40. <200A> 野村日半導　　　　 350　　 -26.0　　　　1727
41. <1308> 日興東証指数　　　 339　　 -49.6　　　　3199
42. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 320　　 152.0　　　　2101
43. <1398> ＳＭＤリート　　　 300　　　20.0　　　1985.0
44. <2038> 原油先Ｗブル　　　 286　　　 2.9　　　　1426
45. <1476> ｉＳＪリート　　　 277　　　37.1　　　　1979
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 269　　　77.0　　　 12285
47. <2036> 金先物Ｗブル　　　 267　　 -16.6　　　 98550
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 264　　　47.5　　　 352.4
49. <1542> 純銀信託　　　　　 249　　　 9.2　　　 16500
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 249　　 -55.2　　　 27310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース