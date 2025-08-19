ETF売買動向＝19日大引け、全銘柄の合計売買代金2309億円 ETF売買動向＝19日大引け、全銘柄の合計売買代金2309億円

19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.6％減の2309億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.2％減の1951億円だった。



個別ではグローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５（年４回決算型） <2624> など91銘柄が新高値。楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> など10銘柄が新安値をつけた。



日経平均株価が168円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1181億2100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1526億3900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が211億3400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が112億4900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が111億2700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が93億300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が78億9200万円の売買代金となった。



株探ニュース

