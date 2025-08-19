日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、ロイヤルミルクティーシリーズの新商品として「日東紅茶 ロイヤルミルクティー黒糖 8本入り」と「日東紅茶 ロイヤルミルクティーオフタイム 8本入り」を8月25日から発売する。

ティースタンドでも人気の黒糖フレーバーと、デカフェ・糖質オフの2つのオフがうれしいミルクティーが、日東紅茶のロングセラー商品「ロイヤルミルクティー」シリーズから新登場する。

お湯にサッと溶かすだけ、ほっと一息つくリラックスタイムを彩る一杯として、ぜひ楽しんでみてほしい考え。



「日東紅茶 ロイヤルミルクティー黒糖 8本入り」

「日東紅茶 ロイヤルミルクティー黒糖 8本入り」は、「紅茶好きのための」ロイヤルミルクティーを、ティースタンドやカフェでもお馴染みのフレーバーである黒糖の味に仕立てた。沖縄県産黒糖と北海道産全粉乳を使用し、黒糖の香ばしい香りとミルク感を感じられる商品となっている。

パッケージは飲用時のイメージを想起いただけるよう、黒糖が溶けだしているようなシズル感を感じられるデザインに仕上げた。自宅やオフィスなどで手軽に楽しめる商品となっている。



「日東紅茶 ロイヤルミルクティーオフタイム 8本入り」

「日東紅茶 ロイヤルミルクティーオフタイム 8本入り」は、健康意識の高まりと共に増加する「余分なものを摂らないニーズ」に応えるべく、デカフェ（1本（9g）当たりカフェイン0.001g未満）、糖質50％オフ（日東紅茶ロイヤルミルクティー比）を1つの商品で実現した商品。北海道産全粉乳を使用し、素材にもこだわった。

パッケージはリラックスタイムに優しく寄り添うイメージのクリーム色を基調とした、柔らかなデザインに仕上げた。カフェインや糖質を気にせず、リラックスタイム＝「オフタイム」を過ごせる。

同社 開発担当 商品企画・マーケティング部 河村玲奈氏は、「『ロイヤルミルクティー黒糖』は、ロイヤルミルクティーシリーズの商品をもっと多くの人に楽しんでもらいたい、という思いで開発した一品。消費トレンドを分析し、ニーズのボリュームとシリーズコンセプトとの親和性を検討して、様々なフレーバー案の中から『黒糖』を選定した。現在のトレンドである『甘さの中に香ばしさがある黒糖の風味』を目指して何度も試作を重ね、たどり着いたこだわりの味わいとなっている。自宅やオフィスでのくつろぎ時間に是非楽しんでもらいたい。『ロイヤルミルクティーオフタイム』は、1つでデカフェと糖質オフの2つの『オフ』が実現できる商品として、開発部門と協力しながら緻密に配合を検討していった。商品名は『勤務時間外の、趣味や休息の時間』という意味をもつ『off time』と、糖質・カフェインを『オフ』した同製品の特長を掛け合わせたネーミングとなっている。カフェインや糖質を気にせずリラックスタイムを楽しんでほしい、という願いを込めて開発した」とコメントしている。

［小売価格］各320円（税別）

［発売日］8月25日（月）

三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp