トッピングの小えび天をいつもよりサイズアップ！東洋水産「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」
東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」を2025年8月25日(月)より、全国にて発売します！
東洋水産「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」
マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品 東
内容量 ：100g(めん72g)
JANコード ：4901990381703
荷姿 ：12食入り1ケース
希望小売価格：236円(税抜き)
販売ルート ：量販店、一般小売店 他
発売日 ：2025年8月25日(月)
発売地区 ：北海道、東北、関東、信越、静岡、中京地区
マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品 西
内容量 ：100g(めん72g)
JANコード ：4901990381727
荷姿 ：12食入り1ケース
希望小売価格：236円(税抜き)
販売ルート ：量販店、一般小売店 他
発売日 ：2025年8月25日(月)
発売地区 ：北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄地区
東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」を2025年8月25日(月)より、全国にて発売します。
なめらかでのどごしの良いそばと、かつお節のだしをベースに、醤油と砂糖で仕立てた和風つゆがマッチします。
つゆは、東日本・西日本の嗜好に合わせただしを使用しています。
具材の天ぷらは、トッピングの小えび天をいつもよりサイズアップし、えびパウダーを衣に配合したえびの旨みが味わえる特別仕様です。
特徴
【東】
めん：なめらかで弾力のある、食べやすい太さのそば。
つゆ：かつお節のだしをベースに、濃口の醤油と砂糖でバランスよく仕上げた関東風のそばつゆ。
七味唐辛子入り。
具材：小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎ。
【西】
めん：なめらかで弾力のある、食べやすい太さのそば。
つゆ：かつお節のだしをベースに、宗田かつお節・昆布・煮干しをあわせて醤油と砂糖でバランスよく仕上げた西向けのそばつゆ。
七味唐辛子入り。
具材：小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎ。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post トッピングの小えび天をいつもよりサイズアップ！東洋水産「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」 appeared first on Dtimes.