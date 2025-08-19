

「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ（クラシックホワイト）」と専用紙製コーヒーポッド

ネスレ日本は、「おうちが、あなたのカフェになる。」をコンセプトとする「ネスカフェ ドルチェ グスト」ブランドの最先端モデルとして、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」を9月2日に発売する。

2006年にスイスで誕生し、2007年から日本でも販売を開始した「ネスカフェ ドルチェ グスト」は、自宅で手軽にカフェクオリティのメニューを楽しめる1杯抽出型のコーヒーメーカーブランド。これまで、レギュラーコーヒーや抹茶、ミルクティー、ココアや、10種類以上のスターバックスのメニューを取り揃えた「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」（2007年から販売しているカプセル式コーヒーメーカーを指す）を展開し、ブランドコンセプト「おうちが、あなたのカフェになる。」のもと、多くの人に親しまれてきた。「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」は、日本での発売以来累計出荷台数400万台（ネスレ日本調べ、2024年12月末時点）を突破した、日本で一番売れているカプセル／ポッド式コーヒーメーカー（ネスレ日本調べ、2024年7月から2025年6月の出荷台数）となっている。

今回発売する「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、ワンタッチでカフェメニューを手軽に楽しめるという、従来モデル「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」の特長を受け継ぎつつ、さらなる進化を遂げた次世代モデルとのこと。



「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ（ミッドナイトブラック）」と専用紙製コーヒーポッド

コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」には、ネスレ独自の“スマート抽出”機能が搭載されており、日本で初めて、1台で3つの異なるコーヒーの抽出方法（ドリップスタイル抽出、アメリカーノスタイル抽出、高圧エスプレッソ抽出）に対応（ネスレ日本調べ：日本で販売している家庭用コーヒーメーカーにおいて、6月末時点）している。さらに、コーヒーポッドの自動認識機能によって、選んだメニューに最適な抽出方法を自動で設定できるため、誰でも簡単に本格的な味わいを楽しむことができる。

また、挽きたてのコーヒー豆を密封した「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用の紙製コーヒーポッドは、日本で初めてホームコンポストに対応（ネスレ日本調べ：カプセル／ポッド式コーヒーメーカーにおいて、6月末時点）しており、環境への配慮にもこだわった設計となっている。7種類（ネスカフェ ドルチェ グスト メニュー3種類、スターバックスのメニュー4種類）のラインアップで、上質なカフェ体験を提供する。

「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、スイスにあるネスレの研究所で5年以上の開発期間を経て誕生し、複数の特許を取得している。2022年11月のブラジルでの発売を皮切りに、現在では6ヵ国（ブラジル、フランス、スイス、ポルトガル、ベルギー、オランダ）で展開している。

［小売価格］2万2000円（税込）

［発売日］9月2日（火）

ネスレ日本＝https://www.nestle.co.jp