ÀÖ¾ëÆý¶È¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¥¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¾Ç¤¬¤·¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¥¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¾Ç¤¬¤·¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ï¥¤¥¥å¡¼ ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò9·î22Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¥¢¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤à¤Ë¤å¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥¹¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ç´Ö¤Ç¤â¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤à¤Ë¤å¤Ã¤È¿©´¶¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤Õ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¦µ¤¤äÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ß¥ë¥¯¥ì¥¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥ß¥ë¥¯¥ì¥¢¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡×¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥ì¥¢ ¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¸þæÆÍÛ¡¢±Æ»³ÈôÍº¡¢µÚÀîÅ°¡¢µíÅç¼ãÍø¡¢ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÅ¸³«¤â¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥ê¥è¥ó¥½¡¼¡Ê¥ê¥è¥ó¥½¡¼¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Âºß¤·¤Ê¤¤¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¤Ç¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·Æ¸³Ð¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Å·Æ¸³Ð¤â»×¤ï¤ºÓ¹¤ë¡ª¡©¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÀ½ÉÊÃæ1.4¡ó»ÈÍÑ¡Ë¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¾ÞÌ£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï³Æ486±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
ÀÖ¾ëÆý¶È¡áhttps://www.akagi.com