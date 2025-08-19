スパイ・スリラー『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』8月27日（水）より配信開始！予告編＆場面写真が解禁

クリス・プラットが主演／製作総指揮を務めて現在シーズン2も製作中の大ヒットアクションドラマ『ターミナル・リスト』の前日譚『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』が、8月27日（水）よりPrime Videoにて独占配信開始！ それに先駆け、この度日本語予告編＆本ポスター、場面写真、NYプレミア画像（現地時間8月4日開催）が一挙解禁された。

『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』概要＆配信情報

アメリカ海軍特殊部隊SEALs（ネイビーシールズ）の退役軍人でベストセラー小説「12:00 The Terminal List」の著者であるジャック・カーと、『ターミナル・リスト』シーズン1のクリエイター／ショーランナーのデイヴ・ディジリオ共同製作で贈る『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』は、『ターミナル・リスト』シーズン1でクリス・プラット演じるSEALs隊長ジェームズ・リースの元同僚で今はCIA工作員のベン・エドワーズ（テイラー・キッチュ）が、SEALsからCIA特殊作戦部門に移籍する過程を描くオリジンストーリーであり、戦争の暗い側面や、それに伴う人々の代償に焦点を当てたスパイ・スリラーだ。また本作にももちろんクリス・プラットがジェームズ・リース役で登場する。

初回8月27日（水）に一挙3話が配信、その後毎週水曜日に新エピソードが配信され、最終話となる第7話は9月24日（水）に配信される。



NYプレミア

『ターミナル・リスト』シーズン1同様、本作でも信憑性のある“リアリティ”を追求。本作には元軍人が、脚本家、俳優、現場スタッフの軍事顧問、製作総指揮として参加しており、特殊作戦の考え方、部隊の絆、そして戦場での複雑なモラルを、敬意とリアリズムをもって描き出すことに全力を注いで製作された。

【日本語予告編】



主演／製作総指揮：テイラー・キッチュのコメント

「本作でベン・エドワーズの起源を掘り下げるのはとても楽しい経験でした。『ターミナル・リスト』の時とはまた違った人間的な深みがあり、気骨もハートもある。ピュアで正直なベンという人間の本質を見ることが出来るのです。私は軍とSEALsのコミュニティ、彼らの絆、そして戦い続ける為の強い意志をとても尊敬しています。ファンの皆さんは、本作で素晴らしい時間を過ごせると思いますので楽しみに待っていてください。」



NYプレミア

『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』キャスト＆スタッフ

本作には、大人気シリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』のサムウェル・ターリーの弟ディコン・ターリー役（第7章より）でお馴染みのトム・ホッパーがレイフ・ヘイスティングス役として登場。さらに『ACCUSED／罪の真相』のロバート・ウィズダムがジェド・ヘイバーフォード役、クリス・ヘムズワースとリアム・ヘムズワースの兄で『ウエストワールド』でアシュリー・スタッブス役を務めたルーク・ヘムズワースがジュールズ・ランドリー役、『ゲーム・オブ・スローンズ』のコソ役のダール・サリムがモハメド・ファルーク役として出演する。

その他にもロナ=リー・シモン（エリザ・ペラシュ役）、シラーズ・ツァルファティ（タル・ヴァロン役）、ジャレッド・ショウ（アーネスト “ブーザー”ヴィッカーズ役）といった多彩なキャストが脇を固める。

本シリーズの製作総指揮は、テイラー・キッチュとクリス・プラットが兼務するほか、実際にSEALsの隊長だった原作者ジャック・カーと、『ターミナル・リスト』シーズン1のクリエイター／ショーランナーのデヴィッド・ディジリオ、『ターミナル・リスト』シーズン1でも監督／プロデューサーを務めたアクションの巨匠アントワーン・フークア（『イコライザー』『トレーニング・デイ』）とカット・サミック（『ブレット・トレイン』『イコライザー』）、元米国陸軍のレンジャーで脚本家のマックス・アダムス、元SEALsで脚本家／技術顧問のジャレッド・ショウ、そして『SHOGUN 将軍』でエミー賞受賞のフレデリック・E・O・トーイも名を連ねる。

NYプレミア

『ターミナル・リスト』の原作者ジャック・カーと、シーズン1のクリエイター兼ショーランナーであるデヴィッド・ディジリオが共同制作した『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』は、『ターミナル・リスト』シーズン1の前日譚となるシリーズ。本作では、テイラー・キッチュ演じるベン・エドワーズがSEALs を除隊し、CIA特殊作戦部門の秘密任務に関わることを余儀なくされるまでの出来事が描かれ、『ターミナル・リスト』シーズン1へとつながる過程が明らかになる。SEALsで同期だったベン・エドワーズ（テイラー・キッチュ）とジェームズ・リース（クリス・プラット）はどのような作戦に参加してきたのか、そしてベンは何故CIAに転籍することになったのか。それらが明かされる『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』は8月27日（水）Prime Video独占配信開始！

