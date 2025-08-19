映画「ターミネーター」で知られる女優のリンダ・ハミルトン（６８）が、長年にわたるメンタルヘルスにおける闘いと、セラピーに費やした「数十万ドル（数千万円）」について語った。２００４年にうつ病と双極性障害を公表したリンダは、２０年以上にわたる治療と自己研鑽を経て、ようやく「真のバランスと安定」を見つけたと感じているという。



【写真】楽しそうなシュワちゃんとの２ショット

米ピープル誌のインタビューでリンダは、「辛い日でも、必ずしも行動が悪くなるわけではない」と語り、「今は良くても、１時間後に本当にやってよかったと思える？」と自問する習慣が、衝動的な行動を抑える助けになっていると明かした。



また、精神の安定を保つ秘訣として「自分以外の人に目を向けること」を挙げ、「人を助けたり、笑わせたり、家を整えたり、愛犬たちと過ごす日常が、私をとても幸せにしてくれる」とした。



メンタルヘルスに悩む人々へ向けては、「自分自身を諦めないで。道が見つかるまで探し続けてほしい。私はそれが可能だという生きた証よ」と力強いメッセージを送っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）