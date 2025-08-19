¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤ÏÈ¿¾Ê¤ò¡× ¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¤ò¼õ¤±¤Æ¸µ½¾¶È°÷¤é¤¬²ñ¸«
Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥óÂç¼ê¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤¬³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸µ½¾¶È°÷¤é¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡£½¾¶È°÷¤òÈ¿¸Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤âÈï³²¼Ô¤È¤·¤¿·Ð±Ä¿Ø¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥óÂç¼ê¤Î¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤Î°²½¤Ë¤è¤ê½¾¶È°÷¤ËµëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢°ìÉô¤Î¸µ½¾¶È°÷¤é¤¬º£Ç¯5·î¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖMPH¡×¤ÎÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤¬¤¤Î¤¦¡Ê18Æü¡Ë¡¢¡ÖMPH¡×¤ÎÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸µ½¾¶È°÷¤é¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÏÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡£µëÎÁ¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ç¤â¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËºÇÁ±¤ÎÀÜµÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£3¤«·î°Ê¾å¤ÎµëÎÁ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ç¡¢À¸³è¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤âÈï³²¼Ô¤È¤·¤¿·Ð±Ä¿Ø¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¸µ½¾¶È°÷¤é¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¤Ê§¤¤Ê¬¤ÎµëÍ¿¤Ï¡¢¹ñ¤¬»ö¶È¼ç¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ë¡ÖÌ¤Ê§ÄÂ¶âÎ©ÂØÊ§À©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬¡ÖMPH¡×¤Î»ñ»º¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥å¥¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÊÌ²ñ¼Ò¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¤»Ü½Ñ¤Î¸ÜµÒ¤â´Þ¤á¤¿ºÄ¸¢¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½124Ëü¿Í¡¢ÉéºÄ¤ÎÁí³Û¤Ï¤ª¤è¤½260²¯±ß¤Ë¾å¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£