「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」

今年7月に37歳の誕生日を迎え、"国宝級"と称される麗しいビジュにも磨きがかかる中国の人気俳優レオ・ロー(羅雲熙)。「顔心記〜シェイプ・オブ・ラブ〜」(2024年)をはじめとする"古装劇"でも魅力を発揮する一方で、「オオカミ君王とひつじ女王」(2020年)のような現代ラブロマンスで見せるハイスペック男子ぶりも抜群にハマる、"Mr.パーフェクト"なイケメン俳優だ。

そんなレオ・ローが、眼福モノの白衣姿で、愛した女性にひたむきな想いを捧げ続ける大人のラブストーリー「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」が、8月27日(水)よりホームドラマチャンネルにて日本初放送される。

レオ・ローの白衣姿にも魅了される！「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」 (C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved

物語の舞台は、異国の地"ラカヤ"。そこで医療支援活動をしている神経外科医のグー・ユンジョン(レオ・ロー)は、フランス語を駆使して現地で荒稼ぎする女性スー・ウェイアン(ジャン・ルオナン)と知り合う。

初めこそ、ウェイアンを軽率で信用のおけない人物と警戒心を抱いていたが、病院で通訳として雇うことになり、次第に彼女の才能にも目を留めるように。医大時代のかつての教え子であり、自らの命を顧みず人助けに奔走するウェイアンの人となりを知るにつれ、興味を掻き立てられていくユンジョン。やがて彼女への気持ちが愛情だと気付くが、ウェイアンは必死に"何か"を隠している様子で...。

「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」 (C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved

レオ・ロー演じる医師グー・ユンジョンは、よく言えば冷静沈着で完璧主義だが、面倒ごとには関わらないドライな面も持つキャラクター。その一方で、医師として患者の命を救うことにかけては、「医師に絶望する資格などない。決してあきらめることなく、最後まで闘い抜くだけだ」という熱い思いを抱いている。

そしてウェイアンは、成績優秀な医学生だったが、ある事情で学業を断念した過去を持つ女性。通りすがりの事故で瀕死の重傷を負った被害者の命を救うため、殺人犯に問われる覚悟で頭部にドリルで穴をあけ、脳圧を下げる荒業もやってのけるなど、ユンジョンにも負けない強い使命感を持っている。演じるジャン・ルオナンは、バイ・ジンティンと共演した「あの日の君と」(2025年)でも注目を集める実力派女優だ。

「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」 (C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved

だが、ウェイアンは、難病の遺伝子を持っているという秘密を抱えていた。いつ発症するか分からないことを知り、医師になる夢を手放した彼女は、そんな自分の事情をひた隠しに。「私に恋をする資格はない」とユンジョンの愛も受け止めようとせず、医師の道を諦めたことを咎められても、「お金が欲しいだけ」とごまかしている。そんなウェイアンの葛藤と、彼女に急速に惹かれていくユンジョンの一途な想いのすれ違いが切ない...。

「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」 (C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved

一方のユンジョンは、どこまでもひたむきに愛を捧げていく。「医学ではなく金儲けの道を選んだの」と言いながらも自分を犠牲にしてまで他者を救おうとするウェイアンの姿を何度も目にしたユンジョンは、「君の行動は矛盾している」と真っすぐ見つめ、本当の彼女を知ろうとする。そして、面倒ごとには関わろうとしなかった序盤のドライさが嘘のようにウェイアンのため奔走し、表情も柔らかく変化していく。この時、ふと覗かせる笑顔がまた抜群にカッコいい。

「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」 (C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved

「永遠に君と一緒にいたい」とウェイアンに真っすぐ愛を伝え、事情を隠したまま去ろうとするウェイアンを強く抱きしめ、引き留める。心も体もまるごと包み込むような、彼の献身的な愛情には心打たれること必至。本国で初放送された際には視聴率同時間帯1位を記録したという反響ぶりも納得の、甘く切ないヒーリングラブストーリーだ。

「癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜」 (C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

癒やしの恋人〜ロマンスの処方箋〜

放送日時：2025年8月27日(水)19:00〜

※毎週(火)〜(木)19:00〜

チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ