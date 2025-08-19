『エイリアン：アース』キャストのコメントが到着！映画と同じセットに大興奮？

巨匠リドリー・スコットが生み出した、恐怖の原点にして、頂点ともいえる『エイリアン』。そこから始まった、「エイリアン」シリーズでは、宇宙船や惑星を舞台にした、人類と宇宙最恐の生命体“エイリアン”との壮絶な戦いがこれまで描かれてきた。

寄生した人間の胸を突き破り、異常な速さで進化する宇宙最恐の生命体“エイリアン”は、その不気味なデザインから、映画史上もっとも恐ろしく独創的なクリーチャーと評されるなど、世界を魅了。主演のシガーニー・ウィーバーら名優たちによる閉鎖された宇宙空間での凄絶な死闘が話題を呼び、第52回アカデミー視覚効果賞をはじめ数々の賞を受賞したレジェンド的作品。

その生みの親であるリドリー・スコット製作総指揮による、「エイリアン」シリーズ初のドラマシリーズ『エイリアン：アース』が、今週8月13日（水）よりディズニープラス スターで独占配信スタート！ 物語の舞台となるのはシリーズ1作目『エイリアン』の2年前である2120年の地球、世界はプロディジー、ウェイランド・ユタニなど5つの大企業によって統治されていた。そんな中、ウェイランド・ユタニ社の宇宙船が地球に墜落し、人類は宇宙最恐の生命体“エイリアン”と対峙することに―。

『エイリアン：アース』キャストコメント

映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」では批評家スコア94％フレッシュの高スコア（8月14日時点）を叩き出し、『エイリアン２』に並ぶシリーズ最高評価を獲得している本作。迫りくる“エイリアン”の恐怖をいち早く堪能した観客たちからは、「最初からやばい、すごいクオリティ高いけど映画でやらなくていいんですか？って心配になるレベルだった！おもしろくなる気配しかない」「劇場クオリティの素晴らしいSFドラマを、毎週家で観ることが出来るとは！」「映像のクオリティめちゃくちゃ高いし、容赦なく人が死んでいくのも最高。とことん絶望させて欲しい」「今年ベストドラマになる予感。『SHOGUN将軍』よりもクオリティが高いかも。というかディズニープラスオリジナル作品で一番面白いかも！！！」「こんなクオリティのドラマがあと6話もあるなんて、この先も楽しみすぎる」と絶賛の声が続出中。昨年ドラマスケールをはるかに逸脱するクオリティが話題となった『SHOGUN 将軍』で名を轟かせたFXならではのクオリティの高さにも注目が集まっている。

宇宙最恐の生命体“エイリアン”が地球襲来するきっかけとなる宇宙船の墜落時、乗組員の中で唯一生き残った生存者であり、その後あらゆる手立てで“エイリアン”と対峙しようとする謎の男モロー役を演じたバボー・シーセイも、ドラマシリーズとは思えない製作陣のこだわりの深さに驚かされたうちのひとり。

映画史に残るレガシー的一作を踏襲したドラマへの参加について、大きな喜びとプレッシャーの両方が押し寄せたという彼は、撮影時を振り返り、「僕が1番最初に撮影現場に入ることになったんだ。セットは映画とまったく同じように作られていて、まるでその世界の中にいるようだった。その瞬間心拍数が上がって、本当に光栄で興奮した。この世界にいるだけで心が揺さぶられるし、撮影が始まって8ヶ月経ってもまだ自分の頬をつねっている。“そんなに感動するな” “私は仕事をするためにここにいるんだ”と自分に言い聞かせているよ（笑）」と語っている。

猛暑が続くこの夏、撮影に挑んだキャスト陣さえも目を疑ったほどの圧巻の世界観のなかで展開される“恐怖と絶望”の物語を、是非自宅で堪能してほしい。（海外ドラマNAVI）

