１２日に放送されたＴＯＫＹＯ ＭＸ「小峠英二のなんて美だ」では徳川家１９代当主の徳川家広氏が出演。現在も他の偉人の子孫たちとの交流があると明かし、小峠英二を興奮させた。

この日は家広氏を迎え、徳川家に聞きたい質問コーナーが繰り広げられた。その中で「他の偉人の皆様との交流はあるんですか？」という質問が。家広氏は「あります、あります」と即答し「上杉さんもいますよ。上杉さんは近い親戚。武田さんとも何回か会っている」と上杉謙信、武田信玄の子孫とは会ったことがあると話し、小峠は「へー！」と興味津々。

「豊臣はない。木下藤吉郎の木下家になって残っている」「織田さんはずっと殿として残っている。会った事はない。スケーターとか神々しくて会えない」と織田信長の末裔とされる織田信成にも会った事はないとした。

徳川家は「年に１回集まる。だいたい６０人ぐらい」と定期的に会っているといい「徳川と松平の会」と説明。上座は当主なのか？という問いにも「丸テーブルが並んでいるだけだから上座とかはない」と笑って否定。徳川家の家訓を聞かれ「食べ物の好き嫌いは言ってはいけない」と応え、小峠も感心していた。