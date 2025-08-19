小川菜摘「また作っちゃった」手作りナゲット公開「焼き色が綺麗」「レシピ嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの小川菜摘が18日、自身のInstagramを更新。手作りのナゲットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小川菜摘「ヘルシーで美味しそう」と話題の手作りナゲット
小川は「また作っちゃった」とつづり、ナゲットを作ったことを報告。鶏のささみや鶏むねひき肉、ほうれん草、チーズなどを使ったヘルシーなレシピを紹介し、「少量のサラダ油で表面がパリッとするまで焼く」と、調理法も明かしている。写真には、こんがりと焼き色がついたナゲットが写っている。
この投稿に、ファンからは「焼き色が綺麗」「ヘルシーで美味しそう」「レシピ嬉しい！」「私も作ってみます」「料理上手で羨ましい」「ナゲット食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小川菜摘「ヘルシーで美味しそう」と話題の手作りナゲット
◆小川菜摘、ヘルシーな手作りナゲットを披露
小川は「また作っちゃった」とつづり、ナゲットを作ったことを報告。鶏のささみや鶏むねひき肉、ほうれん草、チーズなどを使ったヘルシーなレシピを紹介し、「少量のサラダ油で表面がパリッとするまで焼く」と、調理法も明かしている。写真には、こんがりと焼き色がついたナゲットが写っている。
この投稿に、ファンからは「焼き色が綺麗」「ヘルシーで美味しそう」「レシピ嬉しい！」「私も作ってみます」「料理上手で羨ましい」「ナゲット食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】