¹ñÌ±¤ÎÊÝÍÜ»ÜÀß¤¬¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡ª ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ÖµÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¡×¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤
¡Ö¹ñÌ±µÙ²ËÂ¼¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¹ñÎ©¸ø±à¤ä¹ñÄê¸ø±à¤Ê¤É¡¢·Ê¿§¤ä´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤¾ì½ê¤ËÂÚºß·¿¤ÎµÙ²Ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó·óÊÝÍÜ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£1962Ç¯¤Ë¼¢²ì¡¦¶á¹¾È¬È¨¤äÄ»¼è¡¦Âç»³¤Ê¤É³«¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢¡ÈµÙ²ËÂ¼¡É¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ35»ÜÀß¤¢¤ë¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë²ÈÂ²¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¡¢¹áÀî¸©¤Î¡ÖµÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¡×¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë³«¶È¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î27Æü¡¢°ÊÁ°¤Î¹ñÌ±µÙ²ËÂ¼¤Î»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
µÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¤Ï¡¢»¾´ôÊ¿Ìî¤ÈÀ¥¸ÍÂç¶¶¤ò°ìË¾¤¹¤ë¹âÂæ¤Ë·ú¤Ä¡£¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¿å¶À¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÌó400Ö¤Î¥Æ¥é¥¹¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÌ¾½ê¡ÖÉãÊì¥öÉÍ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¿åÈ×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆSNS¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§µÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¡Ë
ÆÃÊÌ¤ÊµÒ¼¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÂÍÎ¼¼ À¥¸ÍÆâ¥Æ¥é¥¹¡×¤¬¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¡£2Éô²°¤Î¤ß¤Ç¡¢Ìó100Ö¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Þ¤¿¤Ï¥Æ¥é¥¹¤ÈµÒ¼¼¤«¤éÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¡¢1¿ÍÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÒ¼¼¤Ë¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈÀöÂõµ¡¤â´°È÷¡£»¾´ôÊ¿Ìî¤ÎÌë·Ê¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÚºß¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤ÎµÒ¼¼¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»ÅÍÍ¤Ë¡£ÆüËÜ³¤¡¦À¾Àî¤Î¿²¶ñ¡¢ÈôÂÍ¹â»³¡¦ÇðÌÚ¹©¤ä»³·Á¡¦Å·Æ¸ÌÚ¹©¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÊÇÛ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£°ÊÁ°¤Î¹ñÌ±µÙ²ËÂ¼¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤â²þÁõ¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤¬¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÂ¿ÅçÈþ¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ´²¤²¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¡Ö½Ð½Á¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àä·Ê¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥ÁìÔÂô¤Ê¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëµÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¡£»Í¹ñ¡¢¹áÀîÎ¹¹Ô¤Çº£ÏÃÂê¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
µÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ
https://www.qkamura.or.jp/goshiki/
(Written by A. Shikama)
¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¡¢¹áÀî¸©¤Î¡ÖµÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¡×¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë³«¶È¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î27Æü¡¢°ÊÁ°¤Î¹ñÌ±µÙ²ËÂ¼¤Î»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§µÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¡Ë
ÆÃÊÌ¤ÊµÒ¼¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÂÍÎ¼¼ À¥¸ÍÆâ¥Æ¥é¥¹¡×¤¬¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¡£2Éô²°¤Î¤ß¤Ç¡¢Ìó100Ö¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Þ¤¿¤Ï¥Æ¥é¥¹¤ÈµÒ¼¼¤«¤éÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¡¢1¿ÍÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÒ¼¼¤Ë¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈÀöÂõµ¡¤â´°È÷¡£»¾´ôÊ¿Ìî¤ÎÌë·Ê¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÚºß¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤ÎµÒ¼¼¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»ÅÍÍ¤Ë¡£ÆüËÜ³¤¡¦À¾Àî¤Î¿²¶ñ¡¢ÈôÂÍ¹â»³¡¦ÇðÌÚ¹©¤ä»³·Á¡¦Å·Æ¸ÌÚ¹©¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÊÇÛ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£°ÊÁ°¤Î¹ñÌ±µÙ²ËÂ¼¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤â²þÁõ¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤¬¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÂ¿ÅçÈþ¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ´²¤²¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¡Ö½Ð½Á¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àä·Ê¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥ÁìÔÂô¤Ê¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëµÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ¡£»Í¹ñ¡¢¹áÀîÎ¹¹Ô¤Çº£ÏÃÂê¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
µÙ²ËÂ¼»¾´ô¸Þ¿§Âæ
https://www.qkamura.or.jp/goshiki/
(Written by A. Shikama)