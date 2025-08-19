文具好きが集まる祭典「文具女子博」。

楽しい文具が勢ぞろいしているのですが、お財布の中が軽くなるのもお約束……。

去年の散財を反省して、事前にSNSで欲しいものをざっとチェック。年末にも開催があるので、今回の「文具女子博トーキョー」ではちょっと控えめにするぞ作戦で回遊しました。

筆者のオススメ購入品と使ってみた感想を一部紹介します。

「文具女子博トーキョー」購入品はコレ！

ロルバーンのノート

毎年、文具女子博で行列ができるロルバーン。

今回はノートを1冊と文具女子博限定ストラップを購入。星柄のグリッターとターコイズグリーンが可愛い。キラキラノートが手元にあると、ネイルをしているかのようなテンションがあがります。

エルバンインク（3色）

最近、主に風景をペン画で描きはじめて、綺麗な色のインクを集め中。

エルバンのコーナーでは会場で、実際に使ってみた色の雰囲気を見れるのでありがたい。

インクが色々欲しいけど、なかなか使いきれることはないので、少量なのも嬉しいポイント。

3色買うとシールがついてくるので3色大人買いです。

シヤチハタ ギラギラはんこ

新色のギラギラ色シリーズ。箔押しのようなギラッとした印影になります。いろもようもその場でいろいろ試せるのでお気に入りのカラーが選べました。

セーラー万年筆「万年筆用カートリッジインクすくい」

セーラー万年筆「万年筆用カートリッジインクすくい」、カートリッジをおたまで2回すくうイベント。今年初めてやってみました。

縁日のような気分になれる「万年筆用カートリッジインクすくい」も楽しいし、友達へのお土産にもなって、そしてそして、新しいインクも増えてお得！ 持ち帰って描いて遊んでいます。

冬にも開催されるけれど、やっぱり楽しい文具のお買い物。次回はもう少し計画的に…と思いつつ、また散財してしまう予感です。

今年もやっぱり散財！ 「文具女子博2024」購入品レポ

https://getnews.jp/archives/3591317