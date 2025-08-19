世界のビッグレースで活躍してきた矢作調教師が今年もフランスの１歳セールで将来有望の２頭をゲットした。フランスのドーヴィルでアルカナ社の８月１歳セールが１６〜１８日の３日間にわたって開催され、日本のトップトレーナーが４年連続で参戦した。

初日（１６日）に３２万ユーロ（約５５００万円）で落札したのがシユーニ産駒の牡馬。母ブリンジャルはキングマンの肌で、母のきょうだいには半姉にタイムピース（ファルマスＳ）、パッセージオブタイム（２００６年クリテリヨムドサンクルー）という２頭のＧ１馬を含む重賞ウィナーが３頭も出ている優秀なファミリーだ。

２日目にはフランケル産駒の牡馬を５０万ユーロ（約８６００万円）で落札。母マングスティーヌはデビューから３連勝でＧ３を制し、２０２２年の仏１０００ギニーを優勝。近親には１２年ＢＣジュヴェナイルフィリーズターフ、１３年仏１０００ギニーを制したフロティラなどがいる。

今年のセールで最高落札額をマークしたのは、世界各地のＧ１で活躍したマジックワンドの半弟にあたるプルデンツィアの２４（父ナイトオブサンダー）で３００万ユーロ（約５億２０００万円）。落札者は２３年の英チャンピオンＳ覇者キングオブスティールなどを所有しているアモレーシングだった。

矢作調教師は２２年の当セールで購入した凱旋門賞馬ソットサスの全弟シンエンペラーを２１０万ユーロで落札。昨年のダービー３着馬で、京都２歳Ｓとサウジアラビアのネオムターフで重賞を２勝している。