◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 日大三５―３関東第一（１９日・甲子園）

日大三（西東京）と関東第一（東東京）の「東京対決」は日大三が勝利し、７年ぶりの４強進出を決めた。

高い放物線を描いた打球は左翼スタンド中段に消えていった。１点リードの５回２死で日大三の４番・田中諒（２年）が打席に。「まっすぐで勝負はしてこない」と関東第一の先発・坂本慎太郎（３年）の得意球であるカーブを狙い打ち。「一番良いスイングができた。今までで一番飛んだ打席」と自身も納得の一発だった。これで今大会２本塁打。低反発バット導入以降初となる１大会複数本塁打となったが、「あんまり実感はない。自分のスイングができた結果なので、良い状態ではある」と冷静に分析した。

そんな主砲は今大会が始まってから体重が５キロ増加。「ご飯がおいしくて…」とステーキや焼肉などを堪能した。体重増加が野球につながっているか聞かれると、「実感がある」と進化した姿で試合に臨んでいる。

「東京対決」を制した主砲は「正々堂々と勝負できた」と満足した表情。２１日の準決勝に向けて「自分のスイングをしてみんなで粘り強くやっていきたい」。頼りになる４番がバットでチームを頂点まで導く。（高澤 孝介）