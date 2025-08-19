元NGT48でタレントの荻野由佳さんが、自身のインスタグラムのストリーズで、自身の料理や家族からの贈り物を投稿し、温かい家庭の様子を伝えています。

【写真を見る】【荻野由佳】「小さい頃から大好きな大学芋」手作りの温かい家庭料理を投稿 父からの愛情たっぷり赤飯も…家族の絆を公開





最近の投稿では、「小さい頃から大好きな大学芋 久しぶりに作った」というメッセージとともに、大学芋の調理過程と完成品の写真を公開。鮮やかな紫と黄色のさつまいもが、ひと口大にカットされて調理されている様子。そして、大学芋がボウルに盛られ、テカテカと艶のある蜜が絡み、黒ごまが散りばめられた美味しそうな仕上がりが写っています。









また別の投稿では、「父が、先日お赤飯を届けてくれた！赤ちゃん産まれたら、たくさん蒸す！と意気込んでくれています！笑 その練習で作ったそう！ありがとう」と感謝の気持ちを表しています。黄色と白の市松模様の容器に、もち米と小豆、黒ごまが振りかけられた美しいお赤飯が盛り付けられており、父親からの愛情が伝わる１枚となっています。









これらの投稿からは、懐かしい手作り料理への思いと家族間の温かい交流が感じられます。特に父親が孫の誕生を心待ちにして赤飯を練習している様子からは、家族の絆の深さが伝わってきます。









荻野さんは、今年2月16日に26歳の誕生日を迎えたことに合わせて、一般の方との結婚を発表。4月中旬には、自身のＸで「新しい家族が増えます！」とテキストし、妊娠を公表していました。



【担当：芸能情報ステーション】