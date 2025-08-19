¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤Ïµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Âç¼êIT´ë¶È¤Î¸½Ìò½÷À¼Ò°÷¤¬½é¤á¤ÆÄ©¤ààÂçÃÀ¤Ê»Ñá¡Ö¼Ò³°Èë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×
¥ß¥¹¥³¥óÆþ¾Þ28ºÐ¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡Âç¼êIT´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë28ºÐ¤Î¸½Ìò¼Ò°÷¤¬¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òÁªÂò¤·¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÌÚÂ¼³¨Î¤»Ò¡¡¤Õ¤ë¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Æ¡×(¾®³Ø´Û)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÌÚÂ¼³¨Î¤»Ò¡£¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2024¡×¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¸å¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½êÂ°¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬½é»Å»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀäÂÐ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ ±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤Ïµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ò³°Èë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£